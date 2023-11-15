Вперше в історії РФ виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО: реакція Зеленського

Росію починають ігнорувати усі.
Вперше в історії Росія була виключена з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно.
Про це написав президент Володимир Зеленський на своїй сторінці в X (Twitter).
"Російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій. Міжнародна роль Росії буде тільки слабшати", – запевнив український лідер.
Нагадаємо, держави-члени ООН відмовили Росії у праві здійснювати правосуддя від їхнього імені в Міжнародному суді організації. Це сталося вперше в історії.
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