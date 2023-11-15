“Полювання” на чоловіків у Одесі: що відомо про останні скандали з ТЦК

Скандали з мобілізацією в Одесі не вщухають.

Нещодавно Одесу збурила поведінка співробітників місцевого ТЦК, які серед білого дня жорстоко скрутили чоловіка на очах у його дітей, побили та кинули в авто. На його захист стало все місто. І такий випадок в Одесі вже далеко не перший.

Про цей та про інші скандали з мобілізацією в Одесі йдеться в огляді Вікторії Гнатюк на YouTube-каналі TSN.UA.

Лицем в асфальт, кайданки — на руки

У соцмережах з’явилося відео, на якому чоловіки у формі, ймовірно, представники ТЦК, поклали чоловіка обличчям в асфальт і заклацнули на його руках кайданки.

Заступатися за чоловіка стала дружина з маленькою дитиною на руках. У відповідь вона почула, що затриманий є ухилянтом і його везуть до терцентру.

На ситуацію відреагували перехожі, які збіглися “відбивати” чоловіка.

На своїх сторінках у соцмережах Одеський обласний ТЦК та СП відмовчується, лише у коментарі “Український правді” представник військкомату сказав, що “з’ясовують обставини події”.

Порятунок від перехожого

Останнім часом скандалів в Одесі в рази побільшало, мобілізація йде повним ходом, але у дивні й, схоже, не завжди в законні способи.

Затримати просто на вулиці намагалися ще одного одесита, але й за нього вступився перехожий. Після чого у працівників військкомату була коротка нарада біля бусика.

Після цього чоловіки у військовій формі несподівано відмовилися від свого наміру забрати одесита з вулиці до військкомату.

Заява до поліції

Ще одним випадком вуличної мобілізації в Одесі займається поліція.

Заяву написала 30-річна жінка, яка стверджує, що начебто до ТЦК доправили її батька, який нещодавно переніс складну операцію. Дівчина завітала й до самого терцентру та влаштувала там погром. Працівники ТЦК намагалися заспокоїти розлючену жінку, але марно.

"На прохання залишити приміщення її молодша сестра вийшла, а вона ж не реагувала. Надалі жінку супроводили за межі закладу, заходів фізичного впливу щодо неї не застосовували. З метою об'єктивної перевірки інформації відомості були зареєстровані. Наразі триває розгляд матеріалів, встановлюються всі обставини події, після чого буде ухвалено відповідне процесуальне рішення", - йдеться у повідомленні поліції.

Такі методи дуже обурюють, адже ще рік тому нас шокували подібні інциденти в Росії. А що ж змінилося? Чи таке “полювання” на чоловіків мотивує захищати батьківщину?

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Жорстоко скрутили на очах у дітей! Представники ТЦК налетіли на чоловіка: відбивала вся Одеса!"

Нагадаємо, насильницькі дії з боку військових та правоохоронців під час вручення повістки чоловіку в Одесі стали приводом для відкриття кримінального провадження за фактом перевищення службових повноважень.

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