“Полювання” на чоловіків у Одесі: що відомо про останні скандали з ТЦК

Скандали з мобілізацією в Одесі не вщухають.
Нещодавно Одесу збурила поведінка співробітників місцевого ТЦК, які серед білого дня жорстоко скрутили чоловіка на очах у його дітей, побили та кинули в авто. На його захист стало все місто. І такий випадок в Одесі вже далеко не перший.
Про цей та про інші скандали з мобілізацією в Одесі йдеться в огляді Вікторії Гнатюк на YouTube-каналі TSN.UA.
Лицем в асфальт, кайданки — на руки
У соцмережах з’явилося відео, на якому чоловіки у формі, ймовірно, представники ТЦК, поклали чоловіка обличчям в асфальт і заклацнули на його руках кайданки.
Заступатися за чоловіка стала дружина з маленькою дитиною на руках. У відповідь вона почула, що затриманий є ухилянтом і його везуть до терцентру.
На ситуацію відреагували перехожі, які збіглися “відбивати” чоловіка.
На своїх сторінках у соцмережах Одеський обласний ТЦК та СП відмовчується, лише у коментарі “Український правді” представник військкомату сказав, що “з’ясовують обставини події”.
Порятунок від перехожого
Останнім часом скандалів в Одесі в рази побільшало, мобілізація йде повним ходом, але у дивні й, схоже, не завжди в законні способи.
Затримати просто на вулиці намагалися ще одного одесита, але й за нього вступився перехожий. Після чого у працівників військкомату була коротка нарада біля бусика.
Після цього чоловіки у військовій формі несподівано відмовилися від свого наміру забрати одесита з вулиці до військкомату.
Заява до поліції
Ще одним випадком вуличної мобілізації в Одесі займається поліція.
Заяву написала 30-річна жінка, яка стверджує, що начебто до ТЦК доправили її батька, який нещодавно переніс складну операцію. Дівчина завітала й до самого терцентру та влаштувала там погром. Працівники ТЦК намагалися заспокоїти розлючену жінку, але марно.
"На прохання залишити приміщення її молодша сестра вийшла, а вона ж не реагувала. Надалі жінку супроводили за межі закладу, заходів фізичного впливу щодо неї не застосовували. З метою об'єктивної перевірки інформації відомості були зареєстровані. Наразі триває розгляд матеріалів, встановлюються всі обставини події, після чого буде ухвалено відповідне процесуальне рішення", - йдеться у повідомленні поліції.
Такі методи дуже обурюють, адже ще рік тому нас шокували подібні інциденти в Росії. А що ж змінилося? Чи таке “полювання” на чоловіків мотивує захищати батьківщину?
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Жорстоко скрутили на очах у дітей! Представники ТЦК налетіли на чоловіка: відбивала вся Одеса!"
Нагадаємо, насильницькі дії з боку військових та правоохоронців під час вручення повістки чоловіку в Одесі стали приводом для відкриття кримінального провадження за фактом перевищення службових повноважень.
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