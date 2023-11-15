Чому Україна не може направити більше пілотів на навчання на F-16: Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава не може відправити на навчання на винищувачах F-16 достатньої кількості пілотів. Причина в тому, що вони зараз “воюють”.

Про це глава держави розповів під час інтерв'ю африканським журналістам.

"Тренувальні місії почалися. Вони поки що, по-моєму, мінімальні. Ми хочемо це прискорити, для цього потрібні пілоти. Ми у війні. Це означає, що наші пілоти зараз воюють. І це означає, що ви маєте взяти їхню частину, відірвати цю частину пілотів і відправити вчитися на літаки іншого класу. Тому цей баланс військові повинні менеджерити спеціально, щоб не втратити той флот, який у нас є", - наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що російські окупанти наразі мають повну перевагу в небі. Проте українські військові їх стримують.

Нагадаємо, що ворог вчиться дозаправляти винищувачі в повітрі.

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