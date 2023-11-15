Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Елемент несподіванки": російські окупанти готують до війни священників-колаборантів (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
307
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Елемент несподіванки": російські окупанти готують до війни священників-колаборантів (відео)

Фото: Скріншот

В якості “несподіванки” окупанти використовують вибухівку, яку підривають зі словами “лягай”.

Російські окупанти готують до війни “бойових попів-колаборантів”. На тимчасово окупованих територіях вони проходять підготовку перед відправкою на “СВО”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, бойові попи-колаборанти РПЦ з тимчасово окупованих територій проходять підготовку перед відправкою до зони так званої "СВО". 

"Однією з особливостей на зборах військових священиків є елемент несподіванки", - йдеться у зведенні військового відділу Московської Патріархії. 

Російські окупанти готують до війни священників-колаборантів

Російські окупанти готують до війни священників-колаборантів

В якості “несподіванки” окупанти використовують вибухівку, яку підривають зі словами “лягай”.

Нагадаємо, що в Маріуполі окупанти продовжують облаштовувати свої військові бази.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
307
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація