"Елемент несподіванки": російські окупанти готують до війни священників-колаборантів (відео)

В якості “несподіванки” окупанти використовують вибухівку, яку підривають зі словами “лягай”.

Російські окупанти готують до війни “бойових попів-колаборантів”. На тимчасово окупованих територіях вони проходять підготовку перед відправкою на “СВО”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, бойові попи-колаборанти РПЦ з тимчасово окупованих територій проходять підготовку перед відправкою до зони так званої "СВО".

"Однією з особливостей на зборах військових священиків є елемент несподіванки", - йдеться у зведенні військового відділу Московської Патріархії.

Російські окупанти готують до війни священників-колаборантів

В якості “несподіванки” окупанти використовують вибухівку, яку підривають зі словами “лягай”.

Нагадаємо, що в Маріуполі окупанти продовжують облаштовувати свої військові бази.

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