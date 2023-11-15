"Елемент несподіванки": російські окупанти готують до війни священників-колаборантів (відео)

В якості “несподіванки” окупанти використовують вибухівку, яку підривають зі словами “лягай”.
Російські окупанти готують до війни “бойових попів-колаборантів”. На тимчасово окупованих територіях вони проходять підготовку перед відправкою на “СВО”.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Юрій Бутусов.
За його словами, бойові попи-колаборанти РПЦ з тимчасово окупованих територій проходять підготовку перед відправкою до зони так званої "СВО".
"Однією з особливостей на зборах військових священиків є елемент несподіванки", - йдеться у зведенні військового відділу Московської Патріархії.
В якості “несподіванки” окупанти використовують вибухівку, яку підривають зі словами “лягай”.
Нагадаємо, що в Маріуполі окупанти продовжують облаштовувати свої військові бази.
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