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В окупованому Мелітополі пролунав вибух

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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В окупованому Мелітополі пролунав вибух

Російські загарбники у Мелітополі / Фото: Associated Press

За словами очевидців, звук вибуху пролунав приблизно о 14:00.

У середу, 15 листопада, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Вибух у Мелітополі. Знову окупанту неспокійно. З'ясовуємо, що сталося", - коротко прокоментував він "бавовну".

За словами очевидців, звук вибуху пролунав приблизно о 14:00.

Що сталося - наразі невідомо. 

Нагадаємо, днями у Мелітополі підірвали штаб росіян. Українська розвідка повідомила, що внаслідок потужного вибуху загинули щонайменше три російські офіцери. У ГУР підрив назвали "акцією помсти".

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Дата публікації
Перегляди
683
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