В окупованому Мелітополі пролунав вибух

За словами очевидців, звук вибуху пролунав приблизно о 14:00.
У середу, 15 листопада, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Вибух у Мелітополі. Знову окупанту неспокійно. З'ясовуємо, що сталося", - коротко прокоментував він "бавовну".
За словами очевидців, звук вибуху пролунав приблизно о 14:00.
Що сталося - наразі невідомо.
Нагадаємо, днями у Мелітополі підірвали штаб росіян. Українська розвідка повідомила, що внаслідок потужного вибуху загинули щонайменше три російські офіцери. У ГУР підрив назвали "акцією помсти".
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