В окупованому Мелітополі пролунав вибух

У середу, 15 листопада, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Також читайте Пропагандисти поширюють в Мережі фейк про Залужного: що придумали цього разу

"Вибух у Мелітополі. Знову окупанту неспокійно. З'ясовуємо, що сталося", - коротко прокоментував він "бавовну".

За словами очевидців, звук вибуху пролунав приблизно о 14:00.

Що сталося - наразі невідомо.

Нагадаємо, днями у Мелітополі підірвали штаб росіян. Українська розвідка повідомила, що внаслідок потужного вибуху загинули щонайменше три російські офіцери. У ГУР підрив назвали "акцією помсти".

Читайте також: