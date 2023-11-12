У Мелітополі підірвали штаб росіян – ГУР підтвердило загибель офіцерів

У Мелітополі партизани підірвали штаб російських окупантів.
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 11 листопада стався потужний вибух у штабі російських окупантів. Внаслідок цього загинули щонайменше три російські офіцери.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
Підрив, який у ГУР назвали "акцією помсти", організували представники місцевого руху опору. Вибух стався у захопленому росіянами приміщенні "Нової пошти", розташованому на вулиці Дмитра Донцова, де російські загарбники розмістили свій штаб.
"Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів – офіцерів ФСБ та Росгвардії. За годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги – від підприємства "Мелітопольський автогідроагрегат" до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування "Рефма", - йдеться у повідомленні.
Обидва об’єкти промисловості росіяни перетворили на військову базу.
"Після удару у Мелітополі розпочався переполох – на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв. Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль", - розповіли в ГУР.
Нагадаємо, полковник ЗСУ розповів, що Росія намагається докорінно змінити ситуацію на полі бою.
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