У Мелітополі підірвали штаб росіян – ГУР підтвердило загибель офіцерів

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 11 листопада стався потужний вибух у штабі російських окупантів. Внаслідок цього загинули щонайменше три російські офіцери.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Підрив, який у ГУР назвали "акцією помсти", організували представники місцевого руху опору. Вибух стався у захопленому росіянами приміщенні "Нової пошти", розташованому на вулиці Дмитра Донцова, де російські загарбники розмістили свій штаб.

Розташування штабу окупантів у Мелітополі, де пролунав вибух / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

"Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів – офіцерів ФСБ та Росгвардії. За годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги – від підприємства "Мелітопольський автогідроагрегат" до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування "Рефма", - йдеться у повідомленні.

Обидва об’єкти промисловості росіяни перетворили на військову базу.

"Після удару у Мелітополі розпочався переполох – на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв. Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль", - розповіли в ГУР.

Нагадаємо, полковник ЗСУ розповів, що Росія намагається докорінно змінити ситуацію на полі бою.

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