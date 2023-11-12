В Мелитополе подорвали штаб россиян – ГУР подтвердило гибель офицеров

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 11 ноября произошел мощный взрыв в штабе российских оккупантов. В результате погибли по меньшей мере три российских офицера.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Подрыв, который в ГУР назвали "акцией мести", организовали представители местного сопротивления. Взрыв произошел в захваченном россиянами помещении "Новой почты", расположенном на улице Дмитрия Донцова, где российские захватчики разместили свой штаб.

Расположение штаба окупантов в Мелитополе, где раздался взрыв / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

"Атаку на штаб совершили во время заседания оккупантов — офицеров ФСБ и Росгвардии. За час до собрания россияне перекрыли автомобильное движение на близлежащем отрезке дороги — от предприятия "Мелитопольский автогидроагрегат" до бывшего Мелитопольского завода холодильного машиностроения "Рефма", - говорится в сообщении.

Оба объекта промышленности россияне превратили в военную базу.

"После удара в Мелитополе начался переполох — на место происшествия с включенными сиренами примчались многие полицейские. Через некоторое время они потащили через оккупированный город в свой участок сожженный возле штаба автомобиль", — рассказали в ГУР.

Напомним, полковник ВСУ рассказал, что Россия пытается коренным образом изменить ситуацию на поле боя.

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