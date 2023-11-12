Битва за Авдеевку: эксперт назвал срок, до которого Путин хочет захватить город

В районе Авдеевки сейчас сконцентрирована самая большая масса сил и средств РФ на длину фронта.

Российский президент-диктатор Владимир Путин хочет захватить Авдеевку к Новому году.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт рассказывает, что два дня назад Путин второй раз за короткий срок, не больше месяца, якобы посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

"Для понимания, даже во время наступления на Бахмут, пути не посещали штаб ПВО, а здесь два визита с разницей в месяц. Это лишний раз говорит о том, насколько для путина важно до Нового года и выборов в России, достичь на фронте хоть какой-то победы, которую можно было бы скормить потребителям "информационного фаст-фуда" как нечто эпическое и большое достижение", — считает Коваленко.

По его словам, в районе Авдеевки сейчас сконцентрирована наибольшая масса сил и средств РФ на длину фронта. Кроме того, здесь сконцентрирован один из самых мощных артиллерийских потенциалов врага.

"Сейчас важно не давать врагу закрепиться на левой стороне от железной дороги, что не позволит начать более слаженные штурмовые действия по Степному и зайти на Коксохим", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, как сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, кафиры пытаются наступать на Авдеевку.

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