Украинские военные находятся в 10 км от Бахмута — ISW

Украинские военные во время контрнаступательных действий пересекли железную дорогу вблизи Андреевки, расположенной в 10 км от Бахмута.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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"Украинские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском (западе Запорожской области) направлениях. 6 ноября российский "блогер" заявил, что украинские войска пересекли железную дорогу вблизи Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута)", — отмечают американские аналитики.

В ISW, ссылаясь на другого российского пропагандиста, утверждают, что украинские войска закрепились в лесных массивах близ Вербового (9 км к востоку от Роботиного). По его словам, отсутствие российского контроля над воздушным пространством в этом районе усложняет огонь российской артиллерии по этим позициям.

Контрнаступление украинской армии. ФОТО: ISW

Напомним, по данным Института изучения войны, на левобережье Херсонской области работают несколько сотен военных ВСУ.

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