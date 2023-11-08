Українські військові перебувають за 10 км від Бахмута - ISW

Українські військові під час контрнаступальних дій перетнули залізницю поблизу Андріївки, яка розташована за 10 км від Бахмута.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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"Українські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках. 6 листопада російський "блогер" заявив, що українські війська перетнули залізницю поблизу Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута)", - зазначають американські аналітики.

В ISW, посилаючись на іншого російського пропагандиста, стверджують, що українські війська закріпилися в лісових масивах поблизу Вербового (9 км на схід від Роботиного). За його словами відсутність російського контролю над повітряним простором у цьому районі ускладнює вогонь російської артилерії по цих позиціях.

Контрнаступ української армїі. ФОТО: ISW

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, на лівобережжі Херсонської область працюють кілька сотень військових ЗСУ.

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