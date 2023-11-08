Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ ще більше прорідили лави окупантів: Генштаб назвав втрати

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
166
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ ще більше прорідили лави окупантів: Генштаб назвав втрати

Втрати РФ / Фото: Associated Press

Зокрема, Сили оборони України наблизили до 10 тис. кількість знищених ворожих бойових бронемашин.

ЗСУ завдали Росії втрат на фронті, знищивши або поранивши 780 ворожих військових протягом 7 листопада.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Так, російські втрати у війні проти України на 8 листопада сягають уже близько 307 640 бійців убитими і пораненими.

Втрати ворога на 8 листопада

  • Особовий склад ‒ близько 307640 (+780) осіб,
  • танки ‒ 5301 (+8),
  • бойові броньовані машини ‒ 9996 (+22),
  • артилерійські системи – 7439 (+29),
  • РСЗВ – 872 (+3),
  • засоби ППО ‒ 572 (+2),
  • літаки – 322 (+0),
  • гелікоптери – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5567 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1556 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0),
  • підводні човни ‒ 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 9814 (+47),
  • спеціальна техніка ‒ 1054 (+5).
Втрати росіян на 8 листопада у війні проти України / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати росіян на 8 листопада у війні проти України / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Зауважимо, щодо ситуації на фронті, то російські війська надалі намагаються оточити Авдіївку, а українські сили відбивають ворожі атаки, проводять штурмові дії на південь від Бахмута і ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
166
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація