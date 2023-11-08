ЗСУ ще більше прорідили лави окупантів: Генштаб назвав втрати

Зокрема, Сили оборони України наблизили до 10 тис. кількість знищених ворожих бойових бронемашин.
ЗСУ завдали Росії втрат на фронті, знищивши або поранивши 780 ворожих військових протягом 7 листопада.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Так, російські втрати у війні проти України на 8 листопада сягають уже близько 307 640 бійців убитими і пораненими.
Втрати ворога на 8 листопада
- Особовий склад ‒ близько 307640 (+780) осіб,
- танки ‒ 5301 (+8),
- бойові броньовані машини ‒ 9996 (+22),
- артилерійські системи – 7439 (+29),
- РСЗВ – 872 (+3),
- засоби ППО ‒ 572 (+2),
- літаки – 322 (+0),
- гелікоптери – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5567 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1556 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0),
- підводні човни ‒ 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 9814 (+47),
- спеціальна техніка ‒ 1054 (+5).
Зауважимо, щодо ситуації на фронті, то російські війська надалі намагаються оточити Авдіївку, а українські сили відбивають ворожі атаки, проводять штурмові дії на південь від Бахмута і ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.
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