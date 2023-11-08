ЗСУ ще більше прорідили лави окупантів: Генштаб назвав втрати

ЗСУ завдали Росії втрат на фронті, знищивши або поранивши 780 ворожих військових протягом 7 листопада.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Так, російські втрати у війні проти України на 8 листопада сягають уже близько 307 640 бійців убитими і пораненими.

Втрати ворога на 8 листопада

Особовий склад ‒ близько 307640 (+780) осіб,

танки ‒ 5301 (+8),

бойові броньовані машини ‒ 9996 (+22),

артилерійські системи – 7439 (+29),

РСЗВ – 872 (+3),

засоби ППО ‒ 572 (+2),

літаки – 322 (+0),

гелікоптери – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5567 (+10),

крилаті ракети ‒ 1556 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0),

підводні човни ‒ 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 9814 (+47),

спеціальна техніка ‒ 1054 (+5).

Втрати росіян на 8 листопада у війні проти України / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Зауважимо, щодо ситуації на фронті, то російські війська надалі намагаються оточити Авдіївку, а українські сили відбивають ворожі атаки, проводять штурмові дії на південь від Бахмута і ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

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