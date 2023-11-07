"Відчувають проблеми": Юсов розповів про дефіцит кадрів в лавах армії РФ

Зберігається проблема з особовим складом і в частині навчання, і в частині забезпечення, і в частині компетентного офіцерського складу.

У російських військових є проблема з особовим складом. Вона стосується новобранців, які тільки вчаться воювати, та компетентного офіцерського складу.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив представник ГУР України Андрій Юсов.

"Відчувають проблеми попри те, що резерви у них є. На окремих напрямках ми бачимо – вони їх активно перекидають. Але коли говорити про особовий склад, коли цілі підрозділи фактично вибувають через великі втрати. Зберігається проблема з особовим складом і в частині навчання, і в частині забезпечення, і в частині компетентного офіцерського складу... Але звичайно ворог серйозним супротивником в плані мобілізаційного резерву і на відміну від російського агресора Україна точно воює і воюватиме власне не за рахунок співставної живої кількості і живої сили, а іншими методами цивілізованих держав", - наголосив Андрій Юсов.

Нагадаємо, що на бойове чергування в Україні стали додаткові системи NASAMS.

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