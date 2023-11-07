Окупанти штурмують Авдіївський коксохімічний завод - Барабаш

Російські війська намагаються взяти Авдіївський коксохімічний завод, вони постійно його штурмують.

Про це повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі одного із українських телеканалів.

За його словами, ситуація навколо коксохімічного заводу складна, але українські військові відбивають атаки ворога. Цілодобово відбуваються стрілецькі бої.

"Авдіївка поступово стає схожою на розбиту Мар'їнку. До загострення 10 жовтня не було жодного вцілілого будинку, а після – ворог зносить по кілька будинків щодня. Авдіївка вже перетворюється на Мар'їнку. Її просто стирали до фундаменту", - сказав він.

За його припущеннями, як тільки погодні умови стануть кращими, окупанти підуть у третю хвилю наступу.

Нагадамо, про плани ворога атакувати коксохімічний завод в Авдіївці повідомляли в Інституті вивчення війни (ISW).

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Доля Авдіївки вирішиться за наступні кілька тижнів: оцінка ситуації від Євгена Карася

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