Оккупанты штурмуют Авдеевский коксохимический завод — Барабаш

Российские войска пытаются взять Авдеевский коксохимический завод, они постоянно его штурмуют.

Об этом сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, ситуация вокруг коксохимического завода сложная, но украинские военные отражают атаку врага. Круглосуточно проходят стрелковые бои.

"Авдеевка постепенно становится похожа на разбитую Марьинку. До обострения 10 октября не было ни одного уцелевшего дома, а после – враг сносит по несколько домов ежедневно. Авдеевка уже превращается в Марьинку. Ее просто стирали в фундамент", — сказал он.

По его предположениям, как только погодные условия станут лучше, оккупанты пойдут в третью волну наступления.

Напомним, о планах врага атаковать коксохимический завод в Авдеевке сообщали в Институте изучения войны (ISW).

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