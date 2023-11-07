Эстонская разведка дала прогноз по освобождению Крыма

Эстонская разведка считает, что ситуация в Украине вокруг Крыма сейчас тяжелая.

У России было много времени, чтобы построить линии обороны, поэтому украинским войскам пока трудно освободить Крым и отрезать захватчиков от оккупированных территорий.

Об этом заявил глава эстонской разведки Антс Кивисельг в интервью РБК-Украина.

"Я не совсем в том положении, чтобы обсуждать действия Украины. Я могу сказать, что то, что я вижу — ситуация очень тяжелая", — сказал Кивисельг, отвечая на вопрос о прогнозах по ходу боевых действий и контрнаступлению ВСУ в целом.

По его словам, у России было много времени, чтобы установить свои оборонные линии. Кроме того, оккупанты до сих пор имеют преимущество в воздухе на некоторых участках.

"Поэтому для Украины тяжело освободить Крым и отрезать россиян от территорий", — добавил глава эстонской разведки.

Освобождение Крыма

Аналитики Институт изучения войны (ISW) говорят, что Вооруженные силы Украины активизировали удары по тыловым российским районам на юге Украины и в оккупированном Крыму. Это объясняется замедлением боев на фронте в предзимний период.

В частности, вечером 4 ноября ВСУ нанесли успешные удары по российской морской и портовой инфраструктуре на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. В результате атаки было повреждено судно-ракетоноситель "Аскольд".

ТСН.ua собрал все, что известно об очередном ударе по Черноморскому флоту России в Крыму.

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