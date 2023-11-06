ВСУ добились успехов на фронте: ISW назвал направления

Украинские войска достигли подтвержденных успехов 5 ноября в западной части Запорожской области и на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете Института ссылаясь на Генштаб ВСУ указано, что Силы обороны Украины продолжали наступательные действия к югу от Бахмута и в районе Мелитополя.

Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские войска осуществили ограниченное продвижение к западу от Вербового на Запорожье, на левобережье Херсонской области вблизи Подстепного и в Крынках.

К слову, накануне в Сети появились видеодоказательства того, как российских военных в Херсонской области гонят в "мясные штурмы": оккупанты погибают "пачками".

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