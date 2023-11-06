ВСУ продолжают наступательную операцию, у россиян – провалы: сводка Генштаба

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

За прошедшие сутки на фронте произошло 53 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где наши защитники отбили около 10 атак противника.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах Клищиевки и Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак противника. Также противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Богдановки, Хромового и Южного Донецкой области, где украинские воины отразили еще 5 атак противника. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отразили около 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях оккупанты вели штурмовые действия северо-западнее Вербового, Роботино, севернее Нестерянки и Пятихаток Запорожской области успеха не имели.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 4 разведывательных БПЛА врага.

Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Напомним, на Бахмутском направлении российские оккупанты постоянно пытаются атаковать позиции ВСУ.