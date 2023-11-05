Аналитики ISW оценили ситуацию в Авдеевке

Российские оккупационные войска 4 ноября продолжили наступление в районе Авдеевки. Тем временем украинские военные контратакуют в ответ.

Об этом сообщает ISW.

Отмечается, что оккупанты незначительно продвинулись к железной дороге к юго-востоку от Степного и продвинулись к западу от Красногоровки.

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"Русские войска начали наступление с направления Спартака и атаковали вблизи Степного и Новокалинового. Другой связанный с Кремлем милблогер утверждал, что российские войска наступают в направлении Северного и продолжаются тяжелые бои у ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки", — говорится. в сообщении.

В то же время в Генштабе Украины сообщили, что российские войска безуспешно обстреливали районы Степного, Тоненького, Авдеевки, Северного и Первомайского.

Кроме того, оккупанты вырыли тоннели, чтобы уничтожить украинские позиции и нанести внезапные удары на Авдеевском направлении.

Добавим, на фронте за прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, Армия Российской Федерации не оставляет попыток оцепить Авдеевку Донецкой области.

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