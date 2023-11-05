Деокупация – не главное: эксперт назвал первоочередную задачу ВСУ

Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что первоочередная задача любой армии, на которую напали, – это уничтожение армии агрессора. А уже после этого можно говорить об освобождении оккупированных территорий.

Такое мнение он высказал в интервью OBOZ.UA.

"Это (деоккупация территорий — ред.) – результат выполнения первой задачи. Можно вообще ничего не освобождать, никуда абсолютно не двигаться, работать только в районе Бахмута и Авдеевки. И если вся российская армия будет туда подтянута и уничтожена, у нас освободятся территории сами. Поэтому первая задача – не движение как таковое, а создание условий для максимального уничтожения российской армии, техники. Враг быстро восстанавливает свою живую силу, набирает рекруты, хотя заходят все хуже и хуже подготовленные. Это уже не профессиональная армия. Мы ее уничтожили в прошлом году", – сказал эксперт.

Роман Свитан отметил, что в настоящее время у оккупационной армии РФ большая проблема с восстановлением техники и боеприпасов. Они потеряли больше половины своих запасов. Восстановление будет продолжаться несколько лет, а полная потеря – десятки лет. Поэтому у Украины сейчас очень правильная и грамотная тактика уничтожения россиян. ВСУ уничтожат их в Бахмуте и Авдеевке – они сами туда идут.

"Тысячи россиян легли под Авдеевкой. За сутки отминусовано 60 стволов – 18 танков и 42 артсистемы. Такое количество стволов России нужно производить месяц. То есть, за день мы уничтожили месячное производство россиян в артиллерийской технике. Это правильная и грамотная задача. А само по себе движение будет происходить из-за уменьшения плотности российских войск и их возможностей обороняться", — говорит эксперт.

Свитан также объяснил, как погода повлияет на продвижение военных ВСУ. По его словам, ливни "заморозят" фронт на Донбассе – востоком двигаться нельзя. Но ВСУ могут дальше действовать на западном направлении.

"Есть возможность форсирования Днепра левым берегом, и будет продолжаться движение в сторону Токмака на пересечение железной дороги. В принципе это возможно и во время дождей, потому что подстилающая поверхность там не такая, как на Донбассе, там гусеничной технике легко продвигаться даже в дождь. Еще до Нового года мы можем увидеть продвижение в сторону железной дороги, которая идет на Токмак, это основная линия, по которой перекидывается техника, а выйдя на железную дорогу мы фактически сможем установить контроль над российским сухопутным коридором, этого уже будет достаточно. Плюс, если нам передадут дальние ракеты, ATACMS и M26, то по каждому крымскому объекту, по вражескому объекту на любой оккупированной территории Украины придет свой ATACMS", — резюмировал Роман Свитан.

Напомним, командир украинских штурмовиков рассказал, как сейчас воюют россияне.

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