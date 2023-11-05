Деокупація – не головне: експерт назвав першочергове завдання ЗСУ

Військовий експерт та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан зауважив, що першочергове завдання будь-якої армії, на яку напали – це знищення армії агресора. А вже після цього можна говорити про звільнення окупованих територій.

Таку думку він висловив в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Це (деокупація територій - ред.) – результат виконання першого завдання. Можна взагалі нічого не звільняти, нікуди абсолютно не рухатися, працювати лише в районі Бахмута та Авдіївки. І якщо вся російська армія буде туди підтягнута та знищена, у нас звільняться території самі. Тому перше завдання – не рух як такий, а створення умов для максимального знищення російської армії, техніки. Ворог швидко відновлює свою живу силу, набирає рекрутів, хоча заходять все гірше і гірше підготовлені. Це вже не професійна армія. Ми її знищили минулого року", - зазначив експерт.

Роман Світан зазначив, що наразі в окупаційної армії РФ велика проблема з відновленням техніки та боєприпасів. Вони втратили більше половини своїх запасів. Відновлення триватиме кілька років, а повна втрата – десятки років. Тому в України зараз дуже правильна та грамотна тактика знищення росіян. ЗСУ знищать їх у Бахмуті та в Авдіївці – вони самі туди йдуть.

"Тисячі росіян лягли під Авдіївкою. За добу відмінусовано 60 стволів – 18 танків та 42 артсистеми. Таку кількість стволів Росії треба виробляти місяць. Тобто, за день ми знищили місячне виробництво росіян в артилерійській техніці. Це правильне та грамотне завдання. А сам собою рух відбуватиметься із зменшення щільності російських військ та їх можливостей оборонятися", - каже експерт.

Світан також пояснив, як погода впливає на просування військових ЗСУ. За його словами, зливи "заморозять" фронт на Донбасі – сходом рухатися не можна. Але ЗСУ можуть далі діяти на західному напрямку.

"Є можливість форсування Дніпра лівим берегом, і продовжуватиметься рух у бік Токмака на перетин залізниці. У принципі це можливо і під час дощів, бо поверхня, що підстилає, там не така, як на Донбасі, там гусеничній техніці легко просуватися навіть у дощ. Тож ще до Нового року ми можемо побачити поступ у бік залізниці, що йде на Токмак. Це основна лінія, якою перекидається техніка. А вийшовши на залізницю ми фактично зможемо встановити контроль над російським сухопутним коридором. Цього вже буде достатньо. Плюс, якщо нам таки передадуть дальні ракети, ATACMS та M26, то по кожному кримському об'єкту, по ворожому об'єкту на будь-якій окупованій території України прийде свій ATACMS", - резюмував Роман Світан.

Нагадаємо, командир українських штурмовиків розповів, як зараз воюють росіяни.

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