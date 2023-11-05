Аналітики ISW оцінили ситуацію в Авдіївці

Російські окупаційні війська 4 листопада продовжили наступ у районі Авдіївки. Тим часом українські військові контратакують у відповідь.

Про це інформує ISW.

Зазначається, що окупанти незначно просунулися до залізниці на південний схід від Степового і просунулися на захід від Красногорівки.

"Російські війська розпочали наступ із напрямку Спартака і атакували поблизу Степового та Новокалинового. Інший пов’язаний з Кремлем мілблогер стверджував, що російські війська наступають у напрямку Сіверного і що тривають важкі бої біля ресторану "Царська охота" на південь від Авдіївки", - мовиться у повідомленні.

Водночас у Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно обстрілювали райони Степового, Тоненького, Авдіївки, Сіверного та Первомайського.

Крім того, окупанти вирили тунелі, щоб знищити українські позиції та завдати раптових ударів на Авдіївському напрямку.

Додамо, на фронті протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнень. Збройні сили України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, Армія Російської Федерації не залишає спроб оточити Авдіївку Донецької області.

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