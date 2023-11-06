Как изменится погода в Украине сегодня, 6 ноября

Сегодня, 6 ноября, в Украине облачно с прояснениями.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Ночью в большинстве областей небольшие, днем в южной и восточной части умеренные дожди. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, ночью по большей части территории, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +6...11°С, днем +10...15°С; в южной части ночью +9...14°С, днем +15...20°С.

В Киевской области ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью +6...11°С. тепла, днем +10...15°С.

В Киеве ночью около +10°С, днем +13...15°С.

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