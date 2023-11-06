Як зміниться погода в Україні сьогодні, 6 листопада

Сьогодні, 6 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вночі у більшості областей невеликі, вдень у південній та східній частинах помірні дощі. На решті території без істотних опадів.

Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, вночі на більшій частині території, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +6...11°С, вдень +10...15°С; у південній частині вночі +9...14°С, вдень +15...20°С.

На Київщині вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі +6...11°С. тепла, вдень +10...15°С.

У Києві вночі близько +10°С., вдень +13...15°С.

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