"Преступная халатность": экс-командир роты "Айдара" о трагедии в 128-й бригаде

По его мнению, сама по себе практика торжественного награждения военных перед строем не несет в себе ничего плохого. Но такие мероприятия следует проводить в глубоком тылу, под защитой ПВО.

Удар по воинам 128-й бригады на Запорожье – это преступная халатность, за которую должны понести ответственность.

Об этом заявил командир штурмовой роты батальона "Айдар" 2014-2015 годов, военный аналитик Евгений Дикий в эфире телемарафона.

"Очень грустная и болезненная история. Одно дело, когда война каждый день уносит жизни наших лучших защитников и защитниц в бою. Это то, что неизбежно. Но есть потери, которые можно и нужно избегать. И на этот раз. И на этот раз речь идет о потерях, которых не должно быть. Я не владею информацией, кто именно, но кто-то явно расслабился и забыл, где находится", – отметил Дикий.

По его мнению, сама по себе практика торжественного награждения военных перед строем не несет в себе ничего плохого. Это как раз не "совок", а столетние традиции всех армий мира.

"Награждение перед строем остается одним из очень важных мотивационных моментов. Солдаты должны видеть своих товарищей, совершивших мужественные поступки, и видеть, что начальство это тоже отмечает. Это нормальная практика, но где-то на Крещатике, под защитой Patriot. А в нескольких километрах от линии фронта – это преступная халатность", – подчеркнул эксперт.

Этот трагический инцидент напомнил Дикому удар РФ по Чернигову 19 августа 2023 года, в результате которого погибли 7 человек, среди них шестилетний ребенок.

"Очень напомнило Черниговскую трагедию, но там, по крайней мере, были гражданские волонтеры. И они не имели права не понимать таких вещей. Но кадровые военные такого точно не имели права. Нам нужно помнить, что мы воюем с врагом, который до сих пор имеет преимущество в дальних средствах поражения", – подытожил Дикий.

Напомним, в пятницу, 3 ноября, Россия нанесла ракетный удар по воинам закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в прифронтовом селе в Запорожской области. По данным СМИ и военных, защитников собрали и построили вместе на награждение ко Дню артиллерии, а именно в то время враг нанес удар.

Народный депутат Украины от "Батькивщины" Михаил Волынец сообщил, что по состоянию на данный момент известно о 28 погибших и 53 раненых воинах.

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении сообщил, что сейчас идет расследование, которое должно установить, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.

ТСН.ua собрал, что известно об ударе по воинам 128-й бригады, которых собрали на награждение.

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❗ Зеленский: ТРАГЕДИЯ, которой можно было избежать! Обращение за 5 ноября