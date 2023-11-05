"Злочинна недбалість" – екскомандир роти "Айдара" про трагедію у 128-й бригаді

На його думку, сама по собі практика урочистого нагородження військових перед строєм не несе в собі нічого поганого. Але такі заходи потрібно проводити у глибокому тилу, під захистом ППО.

Удар по воїнах 128-ї бригади на Запоріжжі – це злочинна недбалість, за яку винні мають понести відповідальність.

Про це заявив командир штурмової роти батальйону "Айдар" 2014-2015 років, військовий аналітик Євген Дикий в ефірі телемарафону.

"Дуже сумна і болюча історія. Одна справа, коли війна щодня забирає життя наших найкращих захисників і захисниць у бою. Це те, що неминуче. Але є втрати, які можна і потрібно уникати. І цього разу. І цього разу йдеться про втрати, яких не мало бути. Я не володію інформацією, хто саме, але хтось явно розслабився і забув, де перебуває", – зазначив Дикий.

На його думку, сама по собі практика урочистого нагородження військових перед строєм не несе в собі нічого поганого. Це якраз не радянщина, а столітні традиції всіх армій світу.

"Нагородження перед строєм залишається одним із дуже важливих мотиваційних моментів. Солдати мають бачити своїх товаришів, які здійснили мужні вчинки, і бачити, що начальство це теж відмічає. Це нормальна практика, але десь на Хрещатику, під захистом Patriot. А в декількох кілометрах від лінії фронту – це злочинна недбалість", – наголосив експерт.

Цей трагічний інцидент нагадав Дикому удар РФ по Чернігову 19 серпня 2023 року, внаслідок якого загинуло 7 людей, серед них шестирічна дитина.

"Дуже нагадало Чернігівську трагедію, але там принаймні були цивільні волонтери. І вони не мали права не розуміти таких речей. Але кадрові військові такого точно не мали права. Нам потрібно пам'ятати, що ми воюємо з ворогом, який досі має перевагу у дальніх засобах ураження", – підсумував Дикий.

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 листопада, Росія завдала ракетного удару по воїнах закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у прифронтовому селі в Запорізькій області. За даними ЗМІ та військових, захисників зібрали і пошикували разом на нагородження до Дня артилерії, а у той час ворог саме завдав удару.

Народний депутат України від "Батьківщини" Михайло Волинець повідомив, що станом на зараз відомо про 28 загиблих та 53 поранених воїнів.

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні повідомив, що наразі триває розслідування, яке має встановити, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.

ТСН.ua зібрав, що відомо про удар по воїнах 128-ї бригади, яких зібрали на нагородження.

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❗ Зеленський: ТРАГЕДІЯ, якої можна було уникнути! Звернення за 5 листопада