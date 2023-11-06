ЗСУ досягли успіхів на фронті: ISW назвав напрямки

Українські війська досягли підтверджених успіхів 5 листопада у західній частині Запорізької області та на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті Інституту з посиланням на Генштаб ЗСУ вказано, що Сили оборони України продовжували наступальні дії на південь від Бахмута і в районі Мелітополя.

Геолокаційні кадри свідчать про те, що українські війська здійснили обмежене просування на захід від Вербового на Запоріжжі, на лівобережжі Херсонської області поблизу Підстепного та у Кринках.

До слова, напередодні в Мережі з’явилися відеодокази того, як російських військових на Херсонщині женуть у "м'ясні штурми": окупанти гинуть "пачками".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Інтрига на Півдні! Командування ЗСУ підготувало певні дії! Наміри ворога зриваються! | Мусієнко

Читайте також: