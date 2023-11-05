"Безумное наступление на Авдеевку": эксперт объяснил, зачем Путину этот город

Бахмут Донецкой области не обернулся победой для оккупационной русской армии. Поскольку диктатору Владимиру Путину она очень нужна, то в Кремле надеются, что победой станет Авдеевка.

Такое мнение в прямом эфире FREEДОМ высказал кандидат исторических наук, профессор Пражского университета, военный эксперт Юрий Федоров.

Он отмечает, что российские военные публично объясняют стремление взять Авдеевку военной целесообразностью. Впрочем, тоже самое захватчики говорили о Бахмуте. По словам Федорова, этот город не столь был важен для них в военном отношении, а прежде всего для того, чтобы показать хоть какие-то успехи.

"Российские военные объясняют: взяв Авдеевку у них будет возможность выхода вглубь той части Донецкой области, которая не оккупирована российской армией, и продвигаться дальше в сторону Покровска и по другим направлениям. Хотя, если посмотреть на карту, мы видим, что большая дорога есть только в одном направлении. Движение по этой дороге, особенно поздно осенью, если действительно россияне смогут это сделать, будет крайне рискованным, потому что будет постоянно находиться под ударами Вооруженных сил Украины",

Эксперт считает, если армии РФ удастся захватить Авдеевку, то это пропаганда и политические круги будут представлять как большую победу. Что больше – именно с пропагандистской целью Путину накануне выборов и нужна Авдеевка.

"Путину кровь из носа нужна какая-то победа. Иначе возникает вопрос: а что делала российская армия в течение года в Украине, если она ничего не достигла? Взятие Бахмута обернулось необходимостью защищать Бахмут… Итак, Бахмут — не победа. Путину нужна победа. В то же время победа нужна. генералам, командованию российских вооруженных сил, Шойгу и Герасимову для того, чтобы продемонстрировать уже Путину, что они хоть что-то могут. ни к чему другому", — подчеркнул Юрий Федоров.

Напомним, аналитики ISW оценили ситуацию в Авдеевке Донецкой области. оккупанты продолжают свое наступление. Они незначительно продвинулись к железной дороге к юго-востоку от Степного и продвинулись к западу от Красногоровки. В свою очередь, украинские военные контратакуют в ответ.

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