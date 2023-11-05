Протестующие против Израиля атаковали базу США в Турции - подробности

Группа протестующих против Израиля и США пыталась проникнуть на авиабазу Инджирлик в Адане.
В Турции протестующие против Израиля пытались атаковать авиабазу США Инджирлик, расположенную в городе Адана.
Об этом сообщает местное издание NTV.
Протест организовал фонд гуманитарной помощи "Права и свободы человека". Демонстрация протеста состоялась перед авиабазой, где дислоцируются 39 командование крыла ВВС США и 10 командование танковой базы ВВС Турции.
Председатель фонда гуманной помощи Бюлент Йылдырим призвал и других людей со всей Турции присоединиться к протестующим.
Правоохранители и спецназ применили водометы. Они также перекрыли улицы и проспекты вокруг базы.
Митингующим разрешили провести протест в специально отведенном месте на бульваре Сезай Каракоч. Впрочем, через некоторое время колонна приблизилась к авиабазе, а часть группы попыталась проникнуть на ее территорию.
Чтобы разогнать группу, вмешалась полиция и спецназ, применявшие специальное средство TOMA.
Напомним, накануне премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отстранил министра по делам наследства после заявлений о том, что на Газу вполне возможно сбросить ядерную бомбу.
Известно, что авианосная группа США с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower уже находится на Ближнем Востоке.
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