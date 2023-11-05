ЦАХАЛ прорвал две линии обороны Газы – город окружен: подробности операции

Военный отметил, что боевики ХАМАСа вряд ли добровольно сложат оружие и выйдут из своих укрытий.

Военный эксперт и подполковник Генштаба Израиля в резерве Марк Бабот рассказал, что Газа, занимающая треть одноименного Сектора, была оцеплена еще несколько дней назад, когда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вышла к морю.

Об этом он рассказал в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, эта информация тогда не была обнародована, поскольку израильские военные "нагнетают туман войны", чтобы не информировать противника.

"С севера, с запада и с юга сжимается кольцо оцепления города Газа, поскольку главные сооружения, оборонные линии ХАМАС расположены в самой Газе. Первую и вторую линию мы проломили, уничтожив там все, что можно было с точки зрения инфраструктуры ХАМАС. Продолжается зачистка тоннелей", – рассказал военный.

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Как отметил Марк Бабот, инженерные войска идут и впереди других подразделений ЦАХАЛ, и сзади. Иногда происходят рукопашные бои, когда террористы ХАМАС "вылезают из своих нор".

Как отметил военный эксперт, потери неизбежны. За время наземной операции, по его словам, Израиль потерял около 30 военных.

Он также рассказал, что Израиль использует "продвинутый цикл огня" – все сухопутные подразделения имеют связь "с вертолетами, самолетами, кораблями, средствами огневой поддержки".

В то же время офицер считает, что до окончания операции далеко, поскольку боевики ХАМАСа вряд ли добровольно сложат оружие и выйдут из своих укрытий.

"Главный штаб армии ХАМАС расположен под главной больницей Газы в центре города. Больница "Аль-Шифа". Под этой больницей расположен командный центр, все главные коммуникационные, логистические, руководящие центры военной организации ХАМАС… И, к сожалению, к тому моменту, когда наши танки не создадут квадрат вокруг больницы, они не сдадутся и не выйдут из нее", — объясняет Бабот.

Он также напомнил, что в Газе очень много тоннелей – десятки километров, построенных под густонаселенными жилыми кварталами.

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Подполковник Генштаба Израиля в резерве подчеркнул, что Газа – один из пяти фронтов Израиля, который испытывает удары со стороны йеменских хуситов, а также обстрелы "Хезболлы" с севера Ливана.

Марк Бабот напомнил, что Израиль открыл гуманитарные коридоры к югу Сектора Газы, там жители могут получить гуманитарную помощь. Он также сообщил, что Израиль следит, чтобы к ХАМАСу не попадало горючее, чтобы питать генераторы в туннелях.

Напомним, израильские военные уничтожают наземную и подземную инфраструктуру ХАМАС. ЦАХАЛ окружил Газу с трех сторон.

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