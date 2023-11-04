ЦАХАЛ окружил Газу с трех сторон – CNN

Израильские военные уничтожают наземную и подземную инфраструктуру и ликвидируют террористов.

Спутниковые снимки указывают на то, что израильские военные продолжают операцию по оцеплению города Газа.

Об этом информирует CNN.

"Анализ снимков, проведенный CNN, помогает пролить свет на происходящее на месте, поскольку армия обороны Израиля заявляет, что окружила город", — говорится в сообщении.

В пятницу власти Израиля заявили, что ЦАХАЛ окружил город по нескольким направлениям.

Журналисты издания проанализировали видео ЦАХАЛ и ХАМАС, а также спутниковые снимки из открытых источников, указывающих на то, что израильские военные оцепили город по трем направлениям.

Сообщается, что ЦАХАЛ контролирует периметр от северо-западной границы Газы вдоль побережья Средиземного моря, с северо-востока у Бейт-Хануна и с востока к югу от города Газа, приближаясь к морю.

Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил в пятницу: "силы ЦАХАЛа окружили Газу и окрестности города с воздуха, суши и моря". Он добавил, что израильские военные уничтожают наземную и подземную инфраструктуру террористов и ликвидируют террористов.

Окружение Газы / Фото: CNN

Напомним, ранее сообщалось, что США будут давить на Израиль для паузы в войне с ХАМАС.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израильская армия ЦАХАЛ прорвала передовую линию обороны ХАМАСа на севере Газа.

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