Беженцы начали эвакуацию из сектора Газа

Раненые палестинцы и сотни иностранных граждан начали пересекать сектор Газа в Египет, сообщили официальные лица и египетские СМИ, впервые за несколько недель начался санкционированный выход из осажденного анклава.

Ожидается, что 81 тяжело раненый палестинец въедет в Египет в среду, десятки из которых уже прибыли и проходят лечение в нескольких больницах по всему Египту, по словам журналиста CNN на месте. Представитель министерства здравоохранения Египта сообщил СМИ, что «они прибывают один за другим».

Более 360 владельцев иностранных паспортов также выехали из Газы через пограничный пункт Рафах, сообщил официальный представитель египетского правительства на условиях анонимности, поскольку они не имеют права общаться со СМИ.

Чиновник сказал, что десятки сейчас направляются в Каир, где некоторые вылетят обратно в свои страны. Среди них граждане Австрии, Великобритании, Иордании, Саудовской Аравии, Италии и Японии, сказал чиновник.

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По словам членов семей и групп помощи, по крайней мере два американца также вошли в Египет. Несколько граждан Франции также покинули Газу, сообщили чиновники.

Все 22 международных сотрудника «Врачей без границ» также покинули Газу, а новая медицинская бригада готова зайти в палестинский анклав, «если разрешит ситуация», сообщила благотворительная организация в среду.

Раненые палестинцы и граждане с двойным гражданством стали первыми лицами, не являющимися заложниками, которым разрешено выйти из анклава после последней войны Израиля с ХАМАС, которая началась три недели назад, что стало значительным прорывом после нескольких недель израильских авиаударов по густонаселенной полосе, в результате которых погибли тысячи человек и вызвана гуманитарная помощь. кризис.

По словам египетского чиновника, 491 иностранный гражданин был зарегистрирован для прибытия в Египет сегодня, но остальные 130 либо не успели до пересечения границы, либо отказались пересекать без своих семей, имена которых не были зарегистрированы в списке.

Напомним, что президент Ирана поздравил ХАМАС с победой в войне против Израиля.

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