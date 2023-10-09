Президент Ирана поздравил ХАМАС с победой в войне против Израиля — СМИ

Президент Ирана Эбрагим Раиси в своей соцсети опубликовал сообщение, в котором поздравляет ХАМАС с победой в войне против Израиля.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается, президент Ирана поздравил ХАМАС с победой в войне против Израиля. В то же время в комментариях Эбрагим Раиси назвал атаку боевиков "проявлением сопротивления некрепкому сионистскому режиму".

Однако впоследствии сообщение, которое было опубликовано в соцсети, удалили.

Напомним, что армия Израиля нанесла удары по Газе, в результате чего могли погибнуть две украинки. Страна собрала 100 тысяч резервных войск вблизи границы с сектором Газа.

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