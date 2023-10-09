Израиль отбил захваченные боевиками населенные пункты

Армия все еще находится в состоянии повышенной готовности к северу.

Армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа.

Об этом заявил спикер Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, пишет The Guardian.

В настоящее время осуществляется эвакуация из всех населенных пунктов, расположенных вблизи границы с сектором Газа.

Отмечается, что Израиль по-прежнему находится в состоянии повышенной готовности на севере. В частности, там произошло несколько локальных инцидентов, но боевых действий нет.

Хагари также отметил, что армия обороны Израиля совершает интенсивные воздушные удары по Сектору Газа каждые четыре часа. Израиль нацелен только на места, где находятся террористы. Страна атакует сотни целей и речь уже идет о сотнях погибших террористов.

Напомним:

Утром 7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль из Сектора Газы — были нанесены массированные ракетные удары, после которых началось наземное вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начало операции "Железные мечи".

8 октября в Израиле официально объявили о войне, был введен в действие "пункт 40 Алеф".

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