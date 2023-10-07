МИД Украины создал оперативный штаб для помощи нашим гражданам в Израиле

В ведомстве обратились к украинцам.

Украинцам в Израиле, оказавшимся в зоне боевых действий, дали рекомендации. Граждан Украины призвали придерживаться инструкций местных властей.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным МИД, граждан Украины пока нет среди пострадавших в результате боевых действий.

В ведомстве дали ряд рекомендаций находящимся в Израиле украинцам:

Воздержаться от посещения центральных и южных районов страны.

Сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения осведомленности о развитии событий.

В случае обстрелов может быть активирована сирена предупреждения. Призываем внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей.

В случае пребывания в населенных пунктах Израиля, находящихся в непосредственной близости от Сектора Газа, при активации сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.

Для получения дополнительной информации следите за веб-сайтом командования внутреннего фронта армии обороны Израиля https://www.oref.org.il/en (ссылка доступна с территории Израиля).

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, украинским гражданам необходимо обращаться на "горячие линии":

Посольства Украины в Израиле: + 972 546 676 782

Украинского дипучреждения в г. Рамалла: + 972 59 823 93 99

Напомним, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила операцию "Железные мечи" в ответ на вторжение боевиков ХАМАС из сектора Газа. По словам спикера ЦАХАЛа, контрадмирала Даниэля Хагари, с 6:30 7 октября боевики выпустили по Израилю более 2200 ракет. Кроме того, они проникли на территорию страны наземным путем, воздушным и через море.

По информации СМИ, исламское движение ХАМАС подтвердило атаку и заявило о запуске 5 тысяч ракет по Израилю.

В ответ на атаку ЦАХАЛ объявил военное положение и начал наносить удары по боевикам. В радиусе 80 километров от границы с Сектором Газа была введена так называемая "особая зона".

Все подробности об обострении конфликта читайте в нашей новости.

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