МЗС України створив оперативний штаб для допомоги нашим громадянам в Ізраїлі

У відомстві звернулися до українців.

Українцям в Ізраїлі, які опинилися у зоні бойових дій, дали рекомендації. Громадян України закликали дотримуватися інструкцій місцевої влади.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

За даними МЗС, громадян України наразі немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

У відомстві дали низку рекомендацій українцям, які перебувають в Ізраїлі:

Утриматися від відвідування центральних та південних районів країни.

Зберігати пильність та уважно відстежувати повідомлення місцевих компетентних органів Ізраїлю задля підвищення рівня обізнаності розвитком подій.

У випадку обстрілів, може бути активована сирена попередження. Закликаємо уважно ставитися до всіх таких попереджень та дотримуватись інструкцій місцевої влади.

У разі перебування у населених пунктах Ізраїлю, які перебувають у безпосередній близькості до Сектору Газа, під час активації сигналу повітряної тривоги рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами.

Для отримання додаткової інформації слідкуйте за веб-сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю https://www.oref.org.il/en (лінк доступний з території Ізраїлю).

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, українським громадянам необхідно звертатися на "гарячі лінії":

Посольства України в Ізраїлі: + 972 546 676 782

Української дипустанови у м. Рамалла: + 972 59 823 93 99

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила операцію "Залізні мечі" у відповідь на вторгнення бойовиків ХАМАС з Сектору Гази. Зі слів речника ЦАХАЛу, контрадмірала Даніеля Хагарі, з 6:30 7 жовтня бойовики випустили по Ізраїлю понад 2200 ракет. Крім цього, вони проникли на територію країну наземним шляхом, повітряним та через море.

За інформацією ЗМІ, ісламський рух ХАМАС підтвердив атаку та заявив про запуск 5 тисяч ракет по Ізраїлю.

У відповідь на атаку ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та почав завдавати удари по бойовиках. У радіусі 80 кілометрів від кордону з Сектором Гази було запроваджено так звану "особливу зону".

Всі подробиці про загострення конфлікту читайте у нашій новині.

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