В РФ заявили про ракетний удар по Бєлгородській області та про загиблого

Росія звинуватила Україну в атаці ракетами по території Бєлгородської області.

Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про удар по Бєлгородській області вранці 7 жовтня нібито ракетами "Точка-У" та "Градами", традиційно звинувативши Україну.

За його словами, внаслідок атаки "загинула одна людина, пошкоджені будівлі".

Гладков написав, під обстріл "Граду" потрапило селище Уразово. Від отриманих травм, за його словами, там загинув чоловік, який на момент удару перебував на вулиці.

Крім того, внаслідок обстрілу Бєлгородської області пошкоджено 14 приватних будинків, один соціальний об'єкт, зруйновано господарську споруду та складське приміщення, а також пошкоджено вантажівку.

Також Гладков додав, що над Бєлгородом та Новооскольським міським округом системами ППО вранці "було збито три тактичні ракети Точка-У".

Нагадаємо, Росія завдяки таємному голосуванню може знову стати членом Ради ООН з прав людини.

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