Удар безпілотників по Сочі: розвідка Британії оцінила наслідки атаки

Російське Сочі нещодавно зазнало чергової атаки дронів.
Упродовж двох тижнів дрони двічі атакували чорноморський курорт Сочі, неподалік від місця, де розташована резиденція російського диктатора Володимира Путіна.
Про це йдеться у новому звіті британської розвідки станом на 7 жовтня.
Як зазначають розвідники, 1 жовтня 2023 року дрони атакували Сочі, внаслідок чого місце посадки вертольотів на аеродромі.
Попередня атака безпілотників, 20 вересня, спровокувала сильну пожежу на нафтосховищі поблизу аеропорту.
"Сочі є популярним місцем відпочинку, яке тісно пов’язане з президентом Росії Володимиром Путіним, і служить літньою базою для багатьох представників російської еліти", - зазначає розвідка.
У розвідці зауважують, що удари по Сочі є прикладом того, що війна безпосередньо впливає на росіян, які знаходяться далеко від українського кордону.
Нагадаємо, російське Сочі 1 жовтня атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомляли про вибух у районі міжнародного аеропорту. Українські дрони влучили у стоянку російських вертольотів.
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