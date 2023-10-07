Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удар безпілотників по Сочі: розвідка Британії оцінила наслідки атаки

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
1467
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Удар безпілотників по Сочі: розвідка Британії оцінила наслідки атаки

Російське Сочі / Фото: скриншот з відео

Російське Сочі нещодавно зазнало чергової атаки дронів.

Упродовж двох тижнів дрони двічі атакували чорноморський курорт Сочі, неподалік від місця, де розташована резиденція російського диктатора Володимира Путіна.

Про це йдеться у новому звіті британської розвідки станом на 7 жовтня.

Як зазначають розвідники, 1 жовтня 2023 року дрони атакували Сочі, внаслідок чого місце посадки вертольотів на аеродромі.

Попередня атака безпілотників, 20 вересня, спровокувала сильну пожежу на нафтосховищі поблизу аеропорту. 

"Сочі є популярним місцем відпочинку, яке тісно пов’язане з президентом Росії Володимиром Путіним, і служить літньою базою для багатьох представників російської еліти", - зазначає розвідка.

У розвідці зауважують, що удари по Сочі є прикладом того, що війна безпосередньо впливає на росіян, які знаходяться далеко від українського кордону.

Нагадаємо, російське Сочі 1 жовтня атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомляли про вибух у районі міжнародного аеропорту. Українські дрони влучили у стоянку російських вертольотів.  

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1467
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація