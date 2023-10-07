Українці емоційно "привітали" Путіна з 71-річчям: що побажали президенту-диктатору

Володимир Путін отримав "гарячі вітання" від українців у день свого народження.
Російський президент-диктатор Володимир Путін, який 24 лютого 2022 року розпочав повномасштабну війну проти України і щодня віддає накази знищити українців, 7 жовтня святкує свій день народження.
Очільнику Кремля виповнюється 71 рік.
Журналісти ТСН зібрали "гарячі привітання" російському диктатору від українців.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Уродини Путіна: "гарячі вітання" українців у день народження диктатора"
Так, українці негативно відгукувались про Володимира Путіна і бажали йому, в основному смерті.
- "Щоб йому було добро таке, яке він нам приніс, нехай їм повернеться... Боженька є на світі, нехай їм теж віділлється то, що і нашим дітям... Дійсно, можливо хвора людина, мудра людина так би не зробила"
- "Так не хочеться нічого бажати йому... Хочеться, щоби була хвилина спокою, тиші по всьому світу, і щоб він тією тишею вдавився"
- "Ми не відстежуємо День народження... от день смерті будемо відстежувати... Російському народу – побільше розуміння ситуації, не впадати в ті халепи, в які їх ведуть... А йому (Путіну - ред.) нічого, від нього нічого не залежить. Це ніхто і звати його ніяк. Про нього забудуть через 5-10 років, як про страшний сон"
- "Українцям все рівно треба сприймати, що він є, що він існує, нікуди не дівся. Звичайно, що він х**ло, але що з цим поробиш"
- "У нього манія все зробить ще від 2008-го року.. Хотів же імперію зробить... Просто здохнути – це мало, а треба таке, щоб помучився гарно"
- "Щоб він здох"
- "Він повинен понести таке покарання, щоб пам’ятали всі назавжди"
- "Хочу, щоб тільки він позбувся життя і щоб його не існувало на всій-на всій планеті. Я його ненавиджу. Я думаю, що це буде старт на те, щоб вони (росіяни) якось всі задумалися"
- "В мене для такої людини не знаходяться ніякі слова абсолютно. Хочеться сказати те, щоб він перестав існувати на цій планеті, це єдине"
- "Мені здається, чим більше буде таких бажань, може воно здійсниться... Щоб не розмазувати. Це треба сконцентруватися і може воно здійсниться, матеріалізується"
Нагадаємо, Генштаб попередив українців про небезпеку 7 жовтня.
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