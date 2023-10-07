Українці емоційно "привітали" Путіна з 71-річчям: що побажали президенту-диктатору

Володимир Путін отримав "гарячі вітання" від українців у день свого народження.

Російський президент-диктатор Володимир Путін, який 24 лютого 2022 року розпочав повномасштабну війну проти України і щодня віддає накази знищити українців, 7 жовтня святкує свій день народження.

Очільнику Кремля виповнюється 71 рік.

Журналісти ТСН зібрали "гарячі привітання" російському диктатору від українців.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Уродини Путіна: "гарячі вітання" українців у день народження диктатора"

Так, українці негативно відгукувались про Володимира Путіна і бажали йому, в основному смерті.

"Щоб йому було добро таке, яке він нам приніс, нехай їм повернеться... Боженька є на світі, нехай їм теж віділлється то, що і нашим дітям... Дійсно, можливо хвора людина, мудра людина так би не зробила"

"Так не хочеться нічого бажати йому... Хочеться, щоби була хвилина спокою, тиші по всьому світу, і щоб він тією тишею вдавився"

"Ми не відстежуємо День народження... от день смерті будемо відстежувати... Російському народу – побільше розуміння ситуації, не впадати в ті халепи, в які їх ведуть... А йому (Путіну - ред.) нічого, від нього нічого не залежить. Це ніхто і звати його ніяк. Про нього забудуть через 5-10 років, як про страшний сон"

"Українцям все рівно треба сприймати, що він є, що він існує, нікуди не дівся. Звичайно, що він х**ло, але що з цим поробиш"

"У нього манія все зробить ще від 2008-го року.. Хотів же імперію зробить... Просто здохнути – це мало, а треба таке, щоб помучився гарно"

"Щоб він здох"

"Він повинен понести таке покарання, щоб пам’ятали всі назавжди"

"Хочу, щоб тільки він позбувся життя і щоб його не існувало на всій-на всій планеті. Я його ненавиджу. Я думаю, що це буде старт на те, щоб вони (росіяни) якось всі задумалися"

"В мене для такої людини не знаходяться ніякі слова абсолютно. Хочеться сказати те, щоб він перестав існувати на цій планеті, це єдине"

"Мені здається, чим більше буде таких бажань, може воно здійсниться... Щоб не розмазувати. Це треба сконцентруватися і може воно здійсниться, матеріалізується"

Нагадаємо, Генштаб попередив українців про небезпеку 7 жовтня.

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