Атака Сочі безпілотниками: ГУР підтвердило влучання у стоянку гелікоптерів – ЗМІ

Російське Сочі 1 жовтня атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомляли про вибух у районі міжнародного аеропорту. Українські дрони влучили у стоянку російських вертольотів.

Про це пише hromadske з посиланням на джерело в ГУР.

"Наш співрозмовник у ГУР підтвердив ураження стоянки під час ранкової атаки дронами, але не навів деталей щодо того, скільки там було гелікоптерів і якого типу", - йдеться у повідомленні.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян у своєму Telegram-каналі написала, що у ніч проти 1 жовтня безпілотники впали просто навпроти будинку в Адлері (курортне місто в РФ - ред.), де вони виросла і де проживають її родичі , пригозивши, що "ядерний ультиматум все безальтернативніше".

Атака безпілотників по Сочі

Мешканці Сочі повідомили про вибух у районі міжнародного аеропорту. За їхніми даними, біля аеропорту було чути вибух, на місці удару піднявся стовп диму.

У Сочі також перенаправили шість рейсів на запасні аеродроми. Що стало причиною

Голова Сочі Олексій Копайгородський підтвердив польоти невідомих безпілотників над Краснодарським краєм. Він заявив, що сили ППО збили БПЛА.

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