Чи планує Британія відправляти своїх військових до України: Сунак відповів

Прем’єр-міністр Ріші Сунак спростував, що Британія планує відправляти до України своїх військових інструкторів.

Про це інформує британське видання Sky News.

Британський прем'єр пояснив, що слова голови Міністерства оборони Великої Британії Гранта Шеппса, який заявив, що його країна хоче направити до України своїх військових інструкторів, неправильно зрозуміли.

"Я думаю, що про це було спотворено інформацію. Те, що міністр оборони говорив, – що цілком можливо, що один раз в майбутньому ми будемо проводити частину цього навчання в Україні. Але це те, що стосується довгострокової перспективи, а не тут і зараз. Немає британських солдатів, яких відправлять воювати в поточному "конфлікті", – сказав Сунак.

Він наголосив, що програма навчання українських військових відбувається у Британії і не планується в Україні.

Нагадаємо, видання The Telegraph повідомило, що під час інтерв'ю очільник Міністерства оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що його країна хоче направити до України своїх військових інструкторів.

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