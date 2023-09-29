Британія запровадила нові санкції проти РФ: хто потрапив до списку

Британії Джеймс Клеверлі заявив про нові санкції для РФ через організацію окупантами псевдовиборів на захоплених територіях України. Очільник МЗС ВеликоїДжеймс Клеверлі заявив про нові санкції для РФ через організацію окупантами псевдовиборів на захоплених територіях України.

передає "Європейська правда". Про це йдеться у повідомленні британського зовнішньополітичного відомства,"Європейська правда".

Зазначається, що до списку увійдуть одразу 11 осіб. Вони планували використати фейкові "вибори" для легітимізації свого незаконного контролю над Херсонською, Запорізькою, Донецькою, Луганською областями та Кримом, які є частиною суверенної території України.

Зокрема, до списку потрапили ті, які діяли безпосередньо з метою підриву України та загрози її територіальній цілісності.

"Серед них: Центральна виборча комісія (ЦВК) Росії, державний орган, який організував фейкові вибори цього місяця та минулорічні референдуми на незаконно тимчасово контрольованих частинах України; Наталія Бударіна, секретар ЦВК, одна з найвищих посадових осіб у Центральній виборчій комісії; Андрій Алєксєєнко, голова так званої Херсонської обласної адміністрації; Марина Захарова, голова так званої виборчої комісії в Херсоні", - вказано у повідомленні.

Клеверлі каже, що фіктивні вибори в Росії – це прозора, марна спроба легітимізувати її незаконний контроль над суверенною українською територією.

"Не можна проводити "вибори" в чужій країні", - наголосив він.

Також, за його словами, Британія ніколи не визнає претензій Росії на українську територію.

"Крим, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ і Херсон – це Україна", – заявив Клеверлі.

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