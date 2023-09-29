Ціни на російську нафту зростають, попри обмеження G7 — Bloomberg

Водночас у США впевнені, що запроваджена "цінова стеля" все ще допомагає відволікати доходи Кремля, які Москва могла б потратити на війну в Україні.

Російська нафта продовжує дорожчати, попри обмеження цін від "Великої сімки".

Про це пише Bloomberg.

За даними Argus Media Ltd, ціни на російську нафту зросли до 85,35 долара за барель із балтійського порту Приморськ і 86 доларів із чорноморського порту Новоросійськ.

В G7 заявляли, що не будуть переглядати цінову стелю на нафту з Росії, ліміт якої встановили на рівні 60 доларів за барель. Цей захід спрямований на те, щоб обмежити прибутки Москви від нафти.

Bloomberg нагадує, що після початку повномасштабної війни РФ в Україні ціни на російську сиру нафту впали до 30 доларів за барель та навіть менше. Однак зараз ситуація кардинально змінилася: за останні місяці нафта з РФ стрімко дорожчає. Це сталося зокрема тому, що Росія із Саудівською Аравією скоротили свої морські поставки.

У виданні пояснюють, що стрімке зростання цін на нафту є ознакою того, що будь-які вигоди від обмеження зменшуються. Своєю чергою європейські страховики і судновласники продовжують працювати з російською нафтою.

Щоб не потрапити під санкції, європейські постачальники послуг повинні отримати аркуш паперу із запевненням, що вантаж було куплено нижче 60 доларів за барель. Рідко хто має справжнє уявлення про вартість відправлення, тому торгівля з Росією триває, незважаючи на поточний рівень цін.

Водночас у США впевнені, що запроваджена "цінова стеля" все ще допомагає відволікати доходи Кремля, які Москва могла б потратити на війну в Україні. Так, Росії довелося зібрати флот "тіньових" танкерів, щоб перевозити свою нафту. А за утримання такого флоту потрібно платити.

Раніше повідомлялося, що Росія, як і раніше, продає свою нафту і газ на зовнішньому ринку. Але страждає від зниження доходів, адже для того, щоб ці країни купували російську нафту, РФ надає їм величезні знижки.

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