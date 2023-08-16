Ще один “удар в спину” Кремля: Іран почав витісняти російську нафту з Китаю

Китай різко нарощує закупівлю нафти в Ірані за ціною меншою, ніж пропонує Росія.

Про це в середу, 16 серпня, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані аналітичного центру Kpler.

У серпні КНР імпортує з Ірану 1,5 млн барелів на добу — рекордний обсяг як мінімум за останні 10 років.

Порівняно з січнем–липнем, коли Китай купував у середньому 917 тисяч барелів на добу, попит на іранську нафту зріс більш ніж у півтора рази.

Як повідомили трейдери, які працюють в регіоні, причина полягає насамперед у ціні. Іранська нафта, за їхніми словами, пропонується зі знижкою $10 за барель до Brent і коштує значно дешевше за російську.

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У серпні вартість Urals у західних портах РФ піднялася до $70. І хоча це на $15 нижче за поточні котирування Brent, реальна знижка значно менша, оскільки в кінцеву вартість нафти для покупця закладено витрати на транспортування та страхування.

Нові ціни на нафту з Росії дедалі менше подобаються її ключовим покупцям, включаючи не лише Китай, а й Індію. Від середини травня нафтовий експорт з РФ до Азії скоротився на 25%, а його обсяги - 2,6 млн барелів на добу станом на кінець липня - стали найнижчими від початку січня 2023 року.

Як повідомляли раніше, Росія не доправила до Ірану жодного з 50 винищувачів Су-35, які обіцяла: у Тегерані в розпачі.

Нагадаємо, Сполучені Штати впевнені, що обмеження цін на російську нафту, встановлене "Великою сімкою", сприяє скороченню доходів Москви.

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