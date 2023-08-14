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На російському нафтовому родовищі стався вибух — є загиблі

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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На російському нафтовому родовищі стався вибух — є загиблі

У Росії стався вибух на Талінському родовищі нафти у Нягані / Фото: Associated Press

На Талінському нафтовому родовищі в ХМАО сталися два вибухи.

У Росії сталися вибухи на Талінському родовищі нафти у Нягані.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Також йдеться про мінімум двох загиблих, ще п'ятьох поранених. Двох вважають зниклими безвісти.

Нафтове родовище, що в Ханти-Мансійському автономному окрузі, належить до Західно-Сибірської провінції. Його розробляє компанія "РН-Няганьнафтогаз", що входить до складу Нафтової компанії "Роснефть".

Воно відкрите 1976 року. Розробляється з 1981 року.

Раніше відбулася чергова "бавовна" на Кримському мосту і що чекає споруду. Вже є нові супутникові фото, як окупанти ремонтують міст.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:  Українці вибухнули мемами після задимлення на Кримському мосту!

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Дата публікації
Перегляди
32
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