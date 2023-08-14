На російському нафтовому родовищі стався вибух — є загиблі

На Талінському нафтовому родовищі в ХМАО сталися два вибухи.
У Росії сталися вибухи на Талінському родовищі нафти у Нягані.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Також йдеться про мінімум двох загиблих, ще п'ятьох поранених. Двох вважають зниклими безвісти.
Нафтове родовище, що в Ханти-Мансійському автономному окрузі, належить до Західно-Сибірської провінції. Його розробляє компанія "РН-Няганьнафтогаз", що входить до складу Нафтової компанії "Роснефть".
Воно відкрите 1976 року. Розробляється з 1981 року.
Раніше відбулася чергова "бавовна" на Кримському мосту і що чекає споруду. Вже є нові супутникові фото, як окупанти ремонтують міст.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Українці вибухнули мемами після задимлення на Кримському мосту!
Читайте також:
- Під Маріуполем сталася потужна "бавовна" у таборі окупантів – фото
- Вже без гучних заяв та погроз: як сталася чергова "бавовна" на Кримському мосту і що чекає споруду
- Де Україна зможе атакувати ракетами Taurus – пояснення експерта