Де Україна зможе атакувати ракетами Taurus – пояснення експерта

Уряд Німеччини незабаром може передати на озброєння Збройних сил України далекобійні ракети Taurus – однак лише за умови, що вони не будуть використовуватися для атак на території Росії.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів, наскільки ці ракети допоможуть змінити ситуацію на фронті і де ЗСУ зможуть завдавати удари.

"Я скажу дуже лаконічно та просто: Крим – це Україна. Враховуючи дальність цих ракет, ми зможемо бити по тих місцях, щодо яких буде військова необхідність", - прокоментував він.

Коваленко, однак, наголосив, що на відміну від окупаційної армії РФ, ЗСУ атакують лише військові об’єкти, не наражаючи на небезпеку цивільне населення.

"Українські військові – цивілізовані люди, на відміну від російських, які знищують цивільні будівлі, як, наприклад, не так давно в Запоріжжі. Тому ми знищуватимемо лише військові об'єкти, такі як мости, склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також велике скупчення техніки. Це значно послабить постачання російських військ", - зазначив експерт.

Коваленко також зауважив, що один із важливих військових об'єктів на півночі – це авіабаза в Джанкої (пункт постійної дислокації 39-го вертолітного полку - ред.).

"Є ще аналогічний об'єкт – авіабаза в Гвардійському, що поблизу Сімферополя. Тут базується 37-й змішаний авіаційний полк Військово-космічних сил. Після передавання Taurus ці та інші важливі військові локації будуть під вогневим ударом української армії. Німецькі далекобійні ракети надають значно більше можливостей для завдання поразки російської армії", - резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув звинувачення, що Німеччина нерішуча у питанні постачання ракет Taurus. Канцлер Німеччини також підтвердив повідомлення про те, що розглядається також питання про технічне обмеження дальності польоту ракет, але просить не квапити його у цьому.

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