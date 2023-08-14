"Армія РФ постала перед дилемою": розвідка Британії оцінила рейди ЗСУ через Дніпро

Тривають зіткнення за контроль над невеликими островами в Дніпровському лимані.

Упродовж останнього тижня уздовж нижньої течії Дніпра спалахнули бої невеликого масштабу, що поставило російських генералів перед дилемою.

Про це йдеться у новому звіті Міноборони Британії.

Як зазначають британські розвідники, Збройні сили проводили рейди або створювали невеликі плацдарми в нових місцях на східному березі, що утримується Росією.

"Це відбувалося на додаток до розширення плацдарму, який Україна підтримує біля зруйнованого Антонівського мосту із червня 2023 року. Деякі з цих операцій, ймовірно, використовували ротацію місцевих російських сил", - йдеться у повідомленні.

Крім того, тривають зіткнення за контроль над невеликими островами в Дніпровському лимані.

"Перед російським командуванням стоїть дилема: зміцнювати цей район або перекидати війська на схід - у райони основних контрнаступальних операцій України", - додали у розвідці.

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Раніше розвідка повідомила, що російські окупанти, ймовірно, передислокували підрозділи повітряно-десантних сил з Херсонської до Запорізької області. Це викликало серйозні суперечки серед загарбників.

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