Рейд через Дніпро: Маляр повідомила про успішну роботу ЗСУ

Українські військові успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Там були виконані певними підрозділами певні завдання, ми, звісно, не можемо розкривати, що саме було зроблено, але з цими завданнями впорались. Для того, щоб там закріпитись, потрібно витісняти ворога, зачищати територію", — сказала Маляр.

Раніше Маляр повідомила, що на окупованій території Херсонської області підрозділи ЗСУ проводять спеціальні операції, але повноцінний десант на лівому березі Дніпра відбудеться тоді, коли ворожі війська буде відкинуто.

Аналітики зазначили, що висновки щодо ситуації з просуванням українських військ на Херсонщині робити передчасно.

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