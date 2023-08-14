Рейд через Днепр: Маляр сообщила об успешной работе ВСУ

Украинские военные успешно выполнили задание на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Там были выполнены определенными подразделениями определенные задачи, мы, конечно, не можем раскрывать, что именно было сделано, но с этими задачами справились. Для того чтобы там закрепиться, нужно вытеснять врага, зачищать территорию", — сказала Маляр.

Ранее Маляр сообщила, что на оккупированной территории Херсонской области подразделения ВСУ проводят специальные операции, но полноценный десант на левом берегу Днепра состоится тогда, когда вражеские войска будут отвергнуты.

Аналитики отметили, что выводы о ситуации с продвижением украинских войск в Херсонской области делать преждевременно.

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