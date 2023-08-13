Гороскоп на 14 августа для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит что-то покупать

День, когда количество энергии, необходимой для жизни и работы, катастрофически уменьшается.

Несмотря на то, что на календаре понедельник, необходимо расходовать ее максимально экономно и, уж тем более, не растрачивать на ссору и конфликты с окружающими – от коллег до друзей и близких. К ресурсам, которые необходимо беречь, относятся и финансы: приобретенные сегодня вещи пробьют брешь в бюджете, а прослужат при этом недольго.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 августа для Овнов

С партнерами – как нынешними, так и потенциальными – сегодня лучше не встречаться: велика вероятность отсутствия взаимопонимания, которое сделает невозможным необходимые договоренности.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 августа для Тельцов

Редкий случай, когда звезды рекомендуют вам умерить пыл в отношении работы: желаемого результата все равно достичь не удастся, а время и силы окажутся потраченными зря.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 августа для Близнецов

Для работы подходит только первая половина дня, когда любые действия окажутся успешными, после обеда лучше отдохнуть – если такой возможности не будет, можно заняться каким-то рутинным занятием.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 августа для Раков

Рабочую нагрузку, запланированную на сегодняшний день, необходимо распределить по часам – равномерно и пропорционально – иначе, потратив все силы на одну задачу, вы уже не сможете выполнить другие.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 августа для Львов

Представителям вашего знака звезды настоятельно рекомендуют взять отпуск или, на худой конец, отгул: толку от вашей работы сегодня все равно не будет, а силы хотя бы иногда нужно восстанавливать.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 августа для Дев

Для представителей вашего знака новые приобретения – лучший способ улучшить настроение, но сегодня вы можете потерять контроль над процессом шопинга и, как следствие, потратите слишком много.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 августа для Весов

Силы – как физические, так и моральные – находятся на исходе, поэтому от активных действий лучше отказаться, но и бездельничать нельзя: желательно найти какое-то необременительное и приятное занятие.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 августа для Скорпионов

Любой – даже минимальный и незначительный – повод может привести к ссоре с любимым человеком, поэтому, хоть это и прозвучит странно, сегодня лучше держаться от него подальше или хотя бы свести общение к минимуму.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 августа для Стрельцов

Не стоит считать себя умнее других, а потому раздавать окружающим советы относительно того, как вести себя в той или иной жизненной ситуации: примите на веру тот факт, что вы тоже можете ошибаться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 августа для Козерогов

От пустых разговоров важно воздерживаться всегда, но сегодня – особенно: они отнимут у вас время, а заодно и силы, которых и так немного, оставив только чувство недовольства собой и своими «успехами».

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 августа для Водолеев

Звезды не советуют вам сегодня подписывать важные документы, которые могут иметь серьезные финансовые последствия – перенесите этот процесс хотя бы назавтра, а еще лучше – на послезавтра.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 августа для Рыб

От реализации серьезных проектов – даже если они на это время были намечены заранее – лучше отказаться, они – увы! – не оправдают возложенных на них высоких ожиданий.

Читайте также: