Ночная атака по Украине: что летело и сколько удалось сбить

Ночью, 14 августа, оккупанты совершили несколько волн атак ударными беспилотниками. Также они выпустили крылатые ракеты "Калибр".

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

БпЛА атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск). А "Калибры" – из акватории Черного моря (вражеский фрегат в районе Ялты).

В общей сложности враг применил:

15 ударных БпЛА "Shahed-136/131"

8 крылатых ракет "Калибр"

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих сил обороны все цели уничтожены.

В Воздушных силах уточнили, что были применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия. В результате противовоздушного боя из-за падения обломков ракет и дронов возник пожар в нескольких локациях города Одесса, работают спасатели.

Раньше мы писали о ночной атаке по Одесской области. Больше подробностей – в новости.