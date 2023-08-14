Ночная атака по Украине: что летело и сколько удалось сбить

ВСУ уничтожили все целые врага.
Ночью, 14 августа, оккупанты совершили несколько волн атак ударными беспилотниками. Также они выпустили крылатые ракеты "Калибр".
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
БпЛА атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск). А "Калибры" – из акватории Черного моря (вражеский фрегат в районе Ялты).
В общей сложности враг применил:
- 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131"
- 8 крылатых ракет "Калибр"
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих сил обороны все цели уничтожены.
В Воздушных силах уточнили, что были применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия. В результате противовоздушного боя из-за падения обломков ракет и дронов возник пожар в нескольких локациях города Одесса, работают спасатели.
Раньше мы писали о ночной атаке по Одесской области. Больше подробностей – в новости.
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